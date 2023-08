Assi viari, migliaia le firme contro “Sì alla metropolitana di superficie”

È una battaglia senza sosta quella intrapresa dal “Forum per la tutela e la salute dei cittadini” che, com’è noto, si batte strenuamente contro la realizzazione degli Assi viari. Una battagli aperta, peraltro contrassegnata da una campagna di informazione capillare, volta a spiegare l’impatto che, secondo gli esponenti del Forum, la realizzazione degli Assi determinerebbe sulla Piana di Lucca.

"A meno di un mese dall’inizio della raccolta delle firme contro gli Assi Viari – si legge in un comunicato del Forum – abbiamo un riscontro positivo di migliaia di persone che nei comuni di Lucca, Capannori e altri in Toscana, hanno firmato contro il progetto; i cittadini sono accorsi a firmare e molti di essi prendono i moduli per raccogliere le firme nei luoghi dove abitano".

Questo, secondo i rappresentanti del Forum che dice no agli assi viari, palesa che "a livello popolare esiste una elevata coscienza sulla necessità di dover impedire la realizzazione della sciagurata ipotesi del progetto Assi Viari, cosa che invece non investe ancora le amministrazioni comunali di Lucca e Capannori e della regione Toscana".

Un tema delicato, dunque, anche in relazione al fatto che, per esempio, a Capannori a primavera del prossimo anno si terranno le elezioni amministrative.

Proseguono i rappresentanti dell’associazione: "I cittadini sanno che occorre evitare la catastrofe ambientale nella nostra Piana, impedendo la realizzazione del “mostro-muraglia di cemento e catrame”, che oltre a distruggere il poco verde rimasto, comporterebbe una ulteriore alterazione degli equilibri idrogeologici, inquinando le falde acquifere e l’acqua potabile, compromettendo la qualità dell’aria che respiriamo con più polveri sottili, ed aumentando i rischi gravi per la salute dei cittadini".

Un’interconnessione tra la necessità di tutelare, indissolubilmente, ambiente e salute anche attraverso una visione globale degli effetti legati al contestato progetto.

Il Forum non ha dubbi e lo ripete da tempo: "Vi sono alternative valide a quella della mobilità su gomma, che passano attraverso la realizzazione di una metropolitana di superficie in grado di collegare le aree urbane tra Ponte a Moriano e Lucca, ed altre aree limitrofe alla città; la possibilità di rafforzamento anche con il doppio binario delle tre reti ferroviarie esistenti: Firenze, Lucca, Viareggio – Lucca Aulla – Lucca Pisa, con la definizione anche di tariffe differenziate per gli studenti, i pendolari e ceti più deboli, nonché la necessità di sviluppare una rete adeguata in tutta la Piana, di piste ciclabili".

Ed è per questo – termina la nota del Forum, che "le numerose associazioni, movimenti e comitati sociali ed ambientalisti, presenti nel “Forum per la tutela dell’ambiente e salute dei cittadini”, stanno sviluppando iniziative di raccolta di firme nei mercati, nelle sagre, elle feste, nelle piazze, nelle strade, anche in questo mese di agosto".

Con la promessa, a settembre, "di coinvolgere le Associazioni dei lavoratori, degli agricoltori e degli studenti, per sviluppare un grande movimento di popolo che lotta per obbligare le istituzioni locali e regionali, al fine di bloccare il progetto Assi viari, aprendo un tavolo di confronto partecipato, auspicando la definizione di un accordo sulle nostre proposte". La battaglia contro gli assi viari non arretra e anzi si diffonde in nome della partecipazione.

Maurizio Guccione