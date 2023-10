Assi Viari, il fronte del “no“ incontra Dori

Europa Verde, Sinistra Con, Sinistra Italiana e Articolo 9 organizzano l’incontro – sabato ottobre alle 17.30 al dopolavoro ferroviario – con l’onorevole Devis Dori (Europa Verde), promotore di due interrogazioni parlamentari sul progetto degli Assi Viari e di una segnalazione ad Anac.

“Il progetto degli Assi Viari è un progetto devastante per il territorio lucchese”, dichiarano le forze politiche che hanno promosso l’incontro.

“Un enorme – proseguono – spreco di denaro pubblico (oltre 172 milioni di euro all’ultimo aggiornamento) che, come sempre quando si parla di nuove strade, non risolve affatto il problema del traffico intorno alla città, anzi lo aggrava, incentivando ancora di più l’utilizzo di mezzi privati e della mobilità su gomma”.

Le forze politiche ecologiste e di sinistra vogliono invece affermare ”la necessità di introdurre una nuova mobilità, dolce e condivisa. Puntando sull’ammodernamento delle infrastrutture esistenti, stradali e ferroviarie, e sull’implementazione di un trasporto pubblico davvero funzionale, solo incentivando una mobilità di questo tipo, offrendo opportunità a chi non può o non vuole utilizzare l’auto privata, il numero di veicoli circolanti potrà diminuire, risolvendo definitivamente il problema del traffico. Con l’onorevole Dori ragioneremo di questo ed altro, compresi alcuni aspetti non indifferenti di conflitto d’interessi sul progetto e oggetto delle interrogazioni parlamentari”.