Assi viari, il documento Ecco il protocollo da firmare o respingere con tutte le priorità

Il documento è sul tavolo di Regione Toscana, Rfi, Anas, Provincia di Lucca, Comune di Lucca e Comune di Capannori: si tratta del Protocollo di intesa (da tempo fermo) e relativo al "Sistema tangenziale di Lucca" più noto come Assi Viari, che deve essere firmato (o rifiutato) entro il 20 marzo prossimo. Ma cosa prevede il Protocollo realmente? Ecco i principali punti, per la prima volta rivelati in pubblico. Innanzitutto prova a ridefinire le priorità delle opere costituenti la "Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti fra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11 del Frizzone e di Lucca Est" raccordando gli interventi del 1° e 2° stralcio del progetto e prevedendo una loro rimodulazione per l’"eliminazione dal 1° Stralcio della tratta Asse Est–Ovest dall’intersezione tra via del Marginone e la S.P. Romana al casello A11 del Frizzone". Ai fini delle tempistiche di realizzazione degli interventi, il Protocollo prevede che la realizzazione da parte di RFI della nuova viabilità di superamento della linea ferroviaria Pistoia - Lucca – Pisa, nella tratta Pescia – Lucca, per la soppressione del passaggio a livello sia da considerarsi nell’ambito degli interventi del primo stralcio; e ipotizza, se necessario, l’adeguamento da parte di Anas di...