"Assi viari frenati dalle guerre interne alla sinistra"

Intervento di Fratelli d’Italia sugli assi viari. "Le guerre interne alla Sinistra – scrivono il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni e il coordinatore comunale Marco Martinelli – hanno frenato negli anni l’inizio dei lavori per gli Assi Viari e bloccato lo sviluppo del territorio. Il presidente della Provincia Menesini rappresenta l’ostacolo più evidente alla realizzazione di infrastrutture. Menesini e i dissidi interni alla Sinistra stanno, dunque, bloccando il futuro di Lucca e bisogna assicurare anche alla Provincia una guida efficiente e lungimirante. Al contrario, grazie all’amministrazione di Centrodestra del Comune, è stato siglato il protocollo istituzionale con il commissario Anas, unico strumento per portare modifiche al progetto. E’ dovuta intervenire la Regione per far sottoscrivere il protocollo alla Provincia e al Comune di Capannori".