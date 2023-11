"Assi viari da fermare. Un progetto dannoso"

"Molto partecipato – sottolinea in una nota Sinistra con – l’incontro sul tema degli Assi Viari con l’on. Devis Dori del gruppo Alleanza Verdi Sinistra, svoltosi sabato al Dopolavoro Ferroviario (nella foto). All’iniziativa organizzata da Europa Verde, Sinistra Italiana, Sinistra Con e Articolo 9 hanno partecipato molti cittadini e rappresentanti dei Comitati che lottano contro questo progetto obsoleto, inutile e fortemente impattante. Nell’ambio dell’incontro sono stati sfatati alcuni “miti“ intorno a questo progetto. In primo luogo, l’opera non libera la circonvallazione dal traffico pesante: vi sono studi che stimano al massimo nel 7% il traffico di attraversamento che potrebbe essere spostato".

"Inoltre, come è stato possibile constatare con la proiezione del rendering, non servirebbe le aziende presenti nel territorio attraversato, per raggiungere le quali occorrerebbe continuare ad usare la viabilità esistente. Soprattutto non è ambientalmente sostenibile, come qualcuno vorrebbe far credere. Avrà infatti un forte impatto su aree protette, metterà a rischio la salubrità della falda freatica, attraverserà zone densamente abitate, metterà a repentaglio l’equilibrio idrogeologico. Eppure, le alternative ci sono. Sono contenute anche nei Piani per la mobilità sostenibile approvati da vari Enti locali in questi anni. Bisogna progettare la mobilità nella Piana puntando su strutture efficienti, moderne, sostenibili. Non servono colate di cemento e asfalto".