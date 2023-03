“Assi viari, c’è chi bluffa“ Italia Viva chiede chiarezza

"Assi Viari, qualcuno bluffa": ne sono convinti i coordinatori di Italia viva Lucca Alberto Baccini e Antonella Guadagni, che criticano duramente l’atteggiamento del Comune di Capannori sulla vicenda, sottolineando invece il comportamento diverso tenuto dall’amministrazione lucchese di Mario Pardini.

"Italia viva Lucca – si legge in una nota – rileva che i bluff portati avanti da qualcuno sugli Assi Viari sono venuti nuovamente alla luce, per convincere chi era ancora dubbioso. Nel Consiglio Comunale di Lucca, aperto, di inizio dicembre, chiesto dal Pd, l’assessore regionale alle infrastrutture, Stefano Baccelli, aveva infatti dato l’annuncio di un protocollo d’intesa fra Regione, Anas e Comuni di Lucca e Capannori per la realizzazione di un intervento ‘correttivo‘ al tracciato. Dopo tre mesi, del protocollo di intesa annunciato non se ne è più saputo nulla. Il sindaco di Capannori, come presidente della Provincia tiene bloccato tutto da molti anni, con danni evidenti per il territorio e anche con un aumento vertiginosi dei costi, su una opera già in buona parte finanziata".

Gli esponenti di Italia Viva ricordano come il commissario Anas sia disponibile a qualche aggiustamento, ma non certo a cambiare radicalmente il progetto.

"Se si pretende un cambio dell’80% del percorso nel Comune di Capannori, con nuove strade, nuovi ponti di forte impatto ambientale e con il passaggio della strada all’interno dell’area artigianale di Carraia – aggiungono – significa di fatto che tratti solo un ulteriore tentativo per non farne di nulla. Modifiche chieste solo per ritardare e impedire la realizzazione dell’Asse Nord-Sud perché con un nuovo tracciato vorrebbe dire iniziare da capo".

Poi, il plauso al sindaco Pardini e una richiesta di chiarezza al Pd lucchese.

"Appare più ragionevole la posizione del sindaco di Lucca nel confermare la volontà di realizzare l’Opera – conclude la nota – dando la sua disponibilità a discutere con Anas le modifiche al tracciato che sono possibili senza stravolgere e bloccare, ancora per anni, la sua realizzazione. Rimaniamo infine in attesa di sapere come la pensa il gruppo del Pd in Comune di Lucca, che aveva chiesto il consiglio per verificare di chi erano le resistenze alla realizzazione dell’Asse Nord Sud".