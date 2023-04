Assi viari, ancora accuse "Dubbi di incompatibilità sul commissario Anas"

Assi Viari di Lucca, possibile incompatibilità per il commissario Anas Mucilli? Se lo chiede Europa Verde che attraverso i parlamentari ha depositato una interrogazione al presidente del Consiglio e ai ministri dell’Economia e dei Trasporti oltre a aver segnalato il caso a Anac (l’Autorità Nazionale Anticorruzione). Ad annunciarlo è Europa Verde - Verdi Lucca che ricorda ancora una volta il rischio concreto di uno spreco di denaro pubblico nel caso che la contestata opera venga realizzata. Eutimio Mucilli, oltre a essere commissario Anas per gli Assi Viari, è ad della Quadrilatero Marche Umbria Spa, commissaria straordinaria del Governo per varie opere tra cui l’Autostrada Valtrompia e già nella scorsa legislatura furono sollevati obiezioni rispetto al doppio incarico.

"Il Governo Draghi – scrive l’onorevole Devis Dori – scelse di non rispondere a quelle interrogazioni, ma la questione fu ripresa da numerose testate giornalistiche, anche nazionali. Ora mi aspetto che il Governo possa chiarire in breve tempo questo aspetto, considerato l’enorme investimento di denaro pubblico per la realizzazione dei progetti. In ogni caso ho deciso di portare la questione all’Anac in modo che si possa esprimere con un parere". Secondo il parlamentare, sarebbe l’articolo 11 del dl 39 del 2013 a prevedere l’incompatibilità tra gli incarichi. "Nel mio ruolo trovo doveroso porre il tema, ci sono grandi interessi economici a tutti i livelli, pertanto deve esserci la massima trasparenza. Soprattutto perché se si dovessero accertare queste incompatibilità bisognerebbe valutare quale effetto si produrrebbe sugli atti compiuti dai Commissari nello svolgimento dell’incarico".

"Come Europa Verde – Verdi – sottolineano Luca Fidia Martini e Marta Lugano – crediamo che sia importante continuare a seguire questa delicatissima questione insieme ai nostri rappresentanti in Parlamento, e sul territorio continua il movimento di coloro che si oppongono a questo devastante progetto, che rappresenterebbe un colpo durissimo alla tutela dei delicati equilibri ambientali, già messi a durissima prova".

Intanto il consigliere regionale di FdI Vittorio Fantozzi, il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, il coordinatore comunale Fdi Marco Martinelli e il consigliere provinciale Matteo Petrini sottolineano che “il sindaco Pardini sugli Assi viari sta mantenendo le promesse. E’ grazie a lui che è stato siglato il protocollo con il commissario Anas, unico strumento per portare modifiche al progetto. E’ chiaro che l’intervento va fatto seguendo una rimodulazione del progetto perché non sia troppo impattante per l’ambiente e tenendo conto delle esigenze locali. Pardini ha il merito di aver aperto un importante canale con Anas per creare l’unico percorso istituzionale e tecnico per arrivare a modificare quello che ad oggi è rimasto possibile modificare“.