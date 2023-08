"Assi viari a Lucca? Meglio il tracciato ad ovest della città"

"Assi viari, non v’è dubbio che questo tracciato è fortemente impattante ma non esistono tracciati, a est di Lucca, migliori, data l’urbanizzazione del territorio. Le Mura di Lucca e la valle del Serchio, non possono più aspettare": lo afferma in una nota Francesco Colucci dei Riformisti toscani che si chiede se è ancora possibile recuperare il tracciato proposto molti anni fa dall’allora presidente del Senato Marcello Pera che prevedeva il tratto iniziale autostrada-Ponte a Moriano, con un tracciato ad ovest della città, quasi completamente in galleria, sotto le colline del Morianese, passando da Sant’Alessio con un nuovo ponte sul Serchio.

"Per noi Riformisti – si legge in una nota –il tracciato migliore, più corto, quasi tutto in galleria, il meno impattante sul territorio. Questo progetto trovò la violenta ostilità della Regione e del PD preoccupati di far perdere a Firenze la centralità del valico appenninico con il Nord. L’opera fu bloccata e i fondi stanziati, persi". Ora resta quello approvato da Anas il cui primo tratto è stato già finanziato, ma sottolinea Colucci, fermato per "l’ostilità del Presidente-Sindaco Menesini, alla ricerca di benefit per nuove discutibili strade su Capannori, per altro osteggiate dai soliti comitati. Progetto che sembra ora sbloccato per l’impegno del sindaco di Lucca e dell’assessore ai Trasporti della Regione Toscana, che partecipa al finanziamento".

"Esisterebbe la possibilità di recuperare il tracciato ad ovest– conclude Colucci – quello di Pera, ora che lo spauracchio della Lucca Modena è dissolto? Difficile dirlo, certo che il tracciato ad ovest di Lucca sarebbe più corto e meno impattante transitando per circa il 70% in galleria, in continuità con il tracciato, funzionante da anni, del passante di Sesto di Moriano, su cui tutti allora protestavano ma che nel tempo è scomparso, nel verde delle colline".