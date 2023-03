Assi: botta e risposta tra Capannori e Lucca

L’assessore alla Mobilità Giordano Del Chiaro precisa che lo sportello per gli espropri sarà a disposizione anche di tutti i cittadini lucchesi: il guanto di sfida è lanciato. "Potranno contattare lo sportello anche i residenti nel comune di Lucca – spiega in una nota– visto che l’amministrazione lucchese oggi ripete le stesse frasi che Anas dice dal 2019, disattendendo gli impegni presi con i cittadini sulle necessarie modifiche al progetto e affermati chiaramente nel consiglio comunale del 6 dicembre scorso. Anas non vuole modificare il progetto, come dimostra il fatto di avere riattivato gli espropri prima di dialogare con i Comuni e si è spaventata quando ha letto la posizione iniziale del Comune di Lucca, che chiedeva modifiche significative nella zona di San Cassiano e San Pietro a Vico. Pensiamo che se i due Comuni fossero uniti nel chiedere modifiche importanti, in particolare che il tracciato sia portato a raso, con maggiori intersezioni in modo da intercettare il traffico di tir della Piana, e che ai Laghetti di Lammari ci sia un bosco attraversato da una strada anziché una muraglia di 5 metri di altezza, allora Anas sarebbe costretta ad ascoltarci". Per Del Chiaro, Pardini e Lucca hanno "abbassato la testa", anche se l’invito è a ripensarci.

Dal capoluogo risponde l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani che chide a Menesini di uscire allo scoperto. "Il tavolo tecnico è l’unico modo per ottenere modifiche al tracciato – ribatte – Menesini esca allo scoperto e dichiari pubblicamente se Capannori e la Provincia hanno intenzione di partecipare per lavorare insieme su eventuali variazioni. Il resto è sterile populismo. Ribadiamo ancora una volta che sulla vicenda la nostra è l’unica amministrazione comunale a tenere la testa alta".

Buchignani invita Del Chiaro a modificare insieme l’opera proprio al tavolo che la Regione sta creando. "Essendo l’opera commissariata e quindi soggetta solo a piccole variazioni – continua l’assessore -, l’unico modo di perorare qualsiasi tipo di modifica al tracciato è partecipare al tavolo programmato insieme a Regione, Provincia, Comune di Lucca, Comune di Capannori e Anas. Chiediamo pertanto a Menesini di esprimersi ufficialmente sulle esternazioni pubbliche del suo assessore e dichiarare apertamente alla popolazione se il Comune di Capannori e la Provincia parteciperanno o no al tavolo tecnico istituzionale".