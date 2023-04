Assemblea cittadina pubblica in preparazione al 25 aprile

Un’assemblea pubblica cittadina, per “Lucca verso il 25 aprile”. In vista della festa della Liberazione dal nazifascismo, è organizzato infatti un incontro per costruire un percorso di iniziative unitarie. L’appuntamento è per giovedì prossimo, 13 aprile, alle ore 18.30, nei locali dell’auditorium della CGIL Lucca in via Gaetano Luporini 1115 a Sant’Anna, accanto alla Motorizzazione.

"Sono invitati a partecipare associazioni, organizzazioni e tutta la cittadinanza - spiegano gli organizzatori - l’obiettivo è quello di un confronto, per costruire un programma condiviso che, pure nella nostra Città, consenta di celebrare degnamente una data fondamentale per la nostra vita civile, segno della ritrova libertà, grazie alla Resistenza, dalla dittatura fascista e dalle violenze dell’occupazione nazista".