Assegno di ricerca nel settore alberghi

Un assegno di ricerca per dare una spinta all’innovazione verde nel settore dell’ospitalità toscana. E’ questo il progetto di ricerca scientifica applicata al turismo, del valore complessivo di 60mila euro, con cui Federalberghi-Confcommercio Toscana e la scuola superiore Sant’Anna di Pisa si sono aggiudicati il finanziamento messo a disposizione dalla Regione Toscana a valere sul Fondo Sociale Europeo. I Per individuare l’assegnista più adatto la Scuola Sant’Anna, una vera eccellenza nel campo dell’alta formazione, ha da poco aperto un bando di selezione per titoli e colloquio. C’è tempo fino al 5 febbraio 2024 per presentare la domanda. Tra i requisiti richiesti ai candidati: avere meno di 36 anni e una laurea specialistica o magistrale in Scienze dell’economia, Scienze economiche per l’ambiente e la cultura, Scienze economico- aziendali o Ingegneria gestionale. Gli eventuali finalisti accederanno poi alla fase del colloquio, che si terrà il 12 febbraio prossimo. Il vincitore avrà quindi 24 mesi di tempo per portare avanti la ricerca identificando azioni, buone pratiche e tecnologie utili a favorire la transizione digitale ed ecologica nell’ottica di creare un prototipo di "albergo intelligente", secondo la filosofia dell’economia circolare e dello "smart building" attento ai consumi e all’ambiente. Ogni procedura dovrà essere replicabile nelle strutture alberghiere toscane per promuoverne la sostenibilità ambientale ed economica.

Per consultare il bando: www.santannapisa.it/it/assegni-di-ricerca-e-selezioni-incarichi-esterni/centro-di-ricerca-sostenibilita-e-clima