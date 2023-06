Lucca, nuovo assalto al Postamat. Fanno esplodere lo sportello ma il forziere non si apre

Lucca, 24 giugno 2023 – Nuovo assalto alle Poste. La scorsa notte, intorno alle 4, un boato ha interrotto bruscamente il sonno degli abitanti di Sant’Alessio. I malviventi, probabilmente erano in due, hanno preso di mira lo sportello Atm dell’ufficio postale della zona. La tecnica utilizzata è la solita, ovvero quella della “marmotta“: hanno saturato di gas i locali per poi far saltare in aria lo sportello con un innesco. Ma, a parte il forte rumore, nulla di più. Questa volta infatti, a differenza di altre andate a segno, i malviventi sono stati sfortunati perché l’esplosione non è bastata a far aprire la cassetta contenente i soldi.

La banda, quindi, si è vista costretta a scappare a mani vuote, consapevoli dell’arrivo imminente delle forze di polizia. Il boato ha ovviamente svegliato il vicinato. I residenti hanno allertato immediatamente la polizia che in poco tempo è arrivata a Sant’Alessio. Gli agenti, però, hanno potuto solo constatare i segni dell’esplosione e l’insuccesso del colpo, e sequestrare il materiale utilizzato per far saltare in aria lo sportello, abbandonato dai malviventi. Pare che alcuni testimoni li abbiano visti fuggire a bordo di un’auto grigia. La polizia sta indagando in queste ore per riuscire a rintracciare i responsabili. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’ufficio postale.

A marzo di quest’anno era toccato allo sportello delle poste di Maggiano. In quell’occasione i ladri erano riusciti a scappare con circa 80mila euro nelle tasche. Prima ancora, a ottobre scorso, il raid itinerante che aveva visto saltare in aria ben tre sportelli delle province di Lucca, Pistoia e Larciano, per un totale di circa 200mila euro.

Teresa Scarcella