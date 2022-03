Assalto bancomat, inseguiti per 25 km. Chiodi lanciati contro i carabinieri

Lucca, 5 marzo 2022 - I carabinieri della sezione radiomobile di Lucca hanno arrestato in flagranza un 39enne per tentato furto aggravato, detenzione di materie esplodenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La scorsa notte un cittadino ha segnalato al 112 un assalto in corso al bancomat della filiale Bpm in via Roma a Porcari, ad opera di tre malviventi con il volto travisato.

Dopo soli cinque minuti i militari dell'Arma, a poche centinaia di metri dalla banca hanno intercettato un'auto di grossa cilindrata con i tre a bordo e l'hanno inseguita ad alta velocità per circa 25 chilometri, fino a Fucecchio. I banditi hanno quindi abbandonato l'auto e sono scappati a piedi, sempre braccati dai carabinieri che alla fine sono riusciti a bloccare il 39enne, di origine sinti, e ad arrestarlo.

Durante l'inseguimento, i tre hanno tentato di frenare la corsa dei carabinieri utilizzando dei fumogeni e lanciando dei chiodi a quattro punte. Sull'auto sono stati rinvenuti e sequestrati attrezzi da scasso e due dispositivi metallici contenenti esplosivo con i quali verosimilmente i malviventi volevano sfondare la cassa dello sportello automatico. Sul posto sono quindi intervenuti anche gli artificieri del nucleo investigativo di Firenze, che hanno messo in sicurezza gli ordigni.