Assalto ai bancomat Esplosi tre in una notte Rubati oltre 120mila euro

Ancora di mira i bancomat. Venerdì, intorno alle 3 di notte, una banda di tre, forse quattro persone, ha fatto esplodere lo sportello delle Poste di Maggiano, sulla Sarzanese, per poi scappare con 80mila euro. Nascosti nel buio e con il volto coperto dal passamontagna, con un esplosivo hanno fatto saltare in aria l’atm, riuscendo con facilità ad arrivare alle cassette che, com’è ormai abitudine, erano state da poco rifornite di denaro per il weekend. Il forte boato ha ovviamente svegliato bruscamente i residenti della zona. Il servizio di sorveglianza delle Poste ha immediatamente allertato i carabinieri, ma quando i militari sono arrivati sul posto, dei ladri non c’era ormai più nessuna traccia. Sono scappati con il corposo bottino a bordo dell’auto.

Stessa tecnica e stessa modalità utilizzata, sempre nella notte di venerdì, anche nell’empolese e nel fiorentino. Non si esclude, infatti, che possa trattarsi della stessa banda che, partita da Cerreto Guidi è arrivata a Lucca per poi concludere l’attività a Campi Bisenzio. E gli orari dei colpi portati a segno potrebbe combaciare. L’assalto al bancomat delle Poste di Stabbia, frazione empolese è avvenuto poco prima delle 02:30. Un boato ha squarciato il silenzio della notte della frazione di Cerreto Guidi. Alcuni malviventi hanno fatto saltare con una carica esplosiva lo sportello e portato via contanti per una somma complessiva stimata di 35mila euro.

Dopo circa due ore, invece, un nuovo colpo (il terzo della notte) è stato messo a segno a Campi Bisenzio: questa volta i malviventi hanno preso di mira, intorno alle 4,30 l’istituto di credito “Banco Bpm Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno. Quattro persone, sempre con il volto travisato, dopo aver forzato la porta della stanza bancomat, hanno fatto esplodere lo sportello portando via i soldi e fuggendo in auto. In questo caso la somma non è stata quantificata.

Tra questo, che è stato l’ultimo, e il quello di Cerreto Guidi, si inserisce il colpo avvenuto a Maggiano. Se i tre siano o meno collegati, lo diranno le indagini dei carabinieri che, nei prossimi giorni, passeranno al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Te.Sca.