“Aspettando il 2024… pillole pucciniane” Liriche da salotto con il soprano Froli

Musica nel segno di Giacomo Puccini. Il 20 e il 27 luglio alle ore 18.30 sotto il loggiato di Palazzo Pretorio a Lucca, durante l’evento “rassegna maestri d’olio”, l’Associazione Club La Bohème di Lucca organizza in collaborazione con la Fondazione Puccini con l’Associazione Lucchesi nel Mondo, con il Vivi Lucca, con l’amministrazione comunale, due momenti lirici intitolati “Aspettando il 2024… pillole pucciniane”. Verranno eseguite alcune liriche da salotto composte da Giacomo Puccini e arie tratte dalle sue opere. Si esibiranno in entrambi i giorni, il soprano lucchese Silvana Froli accompagnata al pianoforte dal Maestro Anna Cognetta.

"L’anno 2024 - si legge in una nota - sarà dedicato alle celebrazioni pucciniane ed è interessante da cittadini lucchesi e da amanti dell’Opera lirica scoprire anche il “Puccini uomo” oltre che ad apprezzarne l’artista. Il vate di Lucca non era insensibile alle risorse della sua terra che sovente ritorna inneggiata nelle sue composizioni. La sua terra natia lo ha accompagnato nel cuore e nella mente durante la sua carriera, così come si evince da questa sua lettera scritta alla madre a soli 22 anni quando da Lucca era lontano per i suoi studi. “Carissima mamma, ieri ho avuto la seconda lezione di Bazzini e va benissimo. Per ora ho solo quella ma venerdì incomincerò l’estetica. ".

"Avrei bisogno - continua - di una cosa ma ho paura a dirgliela perché capisco anch’io che lei non può spendere. Ma stia a sentire veramente cosa da poco. Siccome ho una gran voglia di fagioli (anzi un giorno me li fecero ma non poté mangiarli a cagione dell’olio che qui è di sesamo o di lino!) dunque, dicevo: siccome ho una gran voglia di fagioli così avrei bisogno di un po’ d’olio ma di quello nuovo. La pregherei di mandarmene un “popoino”. Basta poco; ho promesso di farlo assaggiare anche a quelli di casa. Dunque se le mie geremiadi frutteranno, mi farà la gentilezza (come l’ungo!... già, si parla d’olio!) di mandarmene una cassettina che costa quatto lire da Eugenio Ottolini il quale l’ha mandata anche al tenore Papeschi. Qui fanno opera tutto andare; ma per me nulla… Mi mangio le mani dalla bile.

Giovedì ore 11:00, 18 dicembre 1880".