Asl, stato di agitazione "Qui servono assunzioni"

Stato di agitazione per il personale dell’USL Toscana Nord Ovest. "E’ preoccupante la situazione complessiva della carenza di operatori che caratterizza il Servizio Sanitario Regionale Toscana": lo conferma in una nota il sindacato Fials, per bocca del suo segretario regionale Massimo Ferrucci. La voce della Fials si va così a aggiungere alle tante critiche verso la gestione dlla la sanità da parte della Regione Toscana. La giunta regionale, peraltro, ha deciso una consistente riduzione di spesa del personale con ricadute sugli organici delle aziende sanitarie. Fials, al contrario, ritiene indispensabile incrementare il trasferimento di risorse alle Regioni, da parte del Governo Centrale, ma al contempo ricorda che sulla dichiarata insufficienza di disponibilità finanziaria e finalizzazione della spesa sanitaria la giunta regionale ad oggi non ha fornito le opportune informazioni.

"Fials – si legge nella nota – attribuisce alla giunta regionale una inadeguata capacità di programmazione, di indirizzo alle aziende sanitarie per una efficace gestione delle risorse". Per il sindacato, la sanità toscana deve cambiare radicalmente. "Occorre modificare l’attuale legislazione (Legge Regionale 842015) – prosegue la nota – che ha prodotto risultati negativi con sprechi per la proliferazione di strutture e apparati improduttivi, la diminuzione dei servizi per i cittadini e la riduzione dei diritti dei lavoratori".

Per questo motivo, Fials proclama la mobilitazione regionale dei lavoratori del Comparto Sanità con articolazione nelle varie Aziende Sanitarie ed incontri istituzionali: il 23 marzo Fials sarà in audizione alla terza Commissione Sanità del consiglio regionale per rappresentare la situazione generale e particolare delle criticità delle varie aziende toscane. "Fials ritiene inaccettabile il perpetuarsi della pressione sugli operatori dei Pronto Soccorso e in generale su tutti gli altri servizi ospedalieri e territoriali con frequente manifestarsi di fenomeni di violenza nei loro confronti. Chiediamo all’Usl Toscana Nord Ovest un Piano dei fabbisogni, basato nella fase attuale per fronteggiare il periodo estivo e assunzioni di personale calibrate sui volumi di attività di ogni realtà socio -sanitaria. In assenza di risposte adeguate sarà necessario intraprendere ulteriori azioni di lotta non escludendo lo sciopero".