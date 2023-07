Asili, "la colpa torna al mittente"

"Colpa di chi?". Se lo chiede Ilaria Vietina, ex assessora alle politiche educatiche che si sente ragionevolemte chiamata in causa dalle parole di chi l’ha succeduta. L’assessora Simona Testaferrata ha scaricato nelle mani della vecchia giunta (quindi di Vietina) la patata bollente delle lunghe liste d’attesa per gli asili nido. Inserendola nell’elenco - diventato a questo punto corposo - della più volte citata “eredità“ amministrativa. Vietina però si indispettisce e restituisce le responsabilità al mittente. "Ho terminato il mio impegno da assessora con un nuovo bando di 12 milioni basato sulla qualità, salvaguardando la stabilità del personale educativo - replica - Negli anni abbiamo recuperato 50 nuovi posti per far fronte alle richieste e ridurre le liste d’attesa, contribuito al lavoro della Regione per il bando #nidigratis, predisposto progetto per l’apertura di un nuovo centro 0-6 anni a Balbano, ottenuto il riconoscimento #Unesco di Lucca Learning City".

"Il 18 gennaio scorso - prosegue - la maggioranza ha bocciato, dopo oltre due mesi di attesa, una mia mozione che invitava l’amministrazione a proseguire l’impegno che la città ha saputo dimostrare nei confronti di bambini e adolescenti. L’8 marzo ha bocciato un mio emendamento al DUP sul recupero del progetto di Balbano e sulla scuola innovativa di Sorbano (buttando via un finanziamento di 2milioni e 400mila euro già ottenuto dalla Regione). E dopo un anno siamo ancora al “è colpa di chi c’era prima”".