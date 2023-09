"Asfaltatute notturne a Porcari: ultimo sforzo per i cittadini"

Sicuramente ci sarà chi protesterà per il rumore notturno. Ma dal punto di vista della viabilità senza dubbio ci saranno benefici per la circolazione, niente code, minori emissioni nell’atmosfera e molti altri vantaggi, compresi quelli per gli operai della ditta che eseguirà i lavori che eviteranno il caldo. Ci riferiamo all’’asfaltatura di via Ciarpi a Porcari, una delle arterie più controverse, poiché è in pieno centro e presenta una conformazione a macchia di leopardo: aziende di notevoli dimensioni piuttosto vicine alle abitazioni. Frutto di pianificazioni urbanistiche del passato. Il clangore delle ruote dei Tir che affondano nelle buche hanno creato disagi evidenti agli abitanti. Adesso l’opera tanto attesa è cominciata. La scorsa notte, per la precisione e si protrarrà anche in questa, a cavallo tra venerdì e sabato. La notizia la fornisce il sindaco, Leonardo Fornaciari: "C’era la necessità di procedere al ripristino con una riasfaltatura. I lavori saranno eseguiti nella notte, compresa quella tra venerdì e sabato. A quel punto, salvo complicazioni, dovrebbe essere tutto terminato. La strada sarà ancora fruibile e il traffico sarà regolamentato da semafori. Chiedo ai cittadini l’ultimo sforzo di collaborazione ma in questo modo l’intervento sicuramente durerà molto meno rispetto a un "normale" cantiere diurno in una strada così transitata in pratica ad ogni ora della giornata. Quindi minori disagi per i residenti che da ora in poi potranno, respirare, con un "tappeto" liscio come un biliardo. Inizio lavori stasera ore 21". Fin qui il primo cittadino, ma nel recente passato molto spesso la gente aveva protestato per il pessimo stato di manutenzione di quella via. Il problema sarebbe risolvibile in un colpo solo ed era stato un progetto che il sindaco Fornaciari aveva illustrato: quella specie di "bretellina" che avrebbe dovuto collegare via Ciarpi con la rotonda nei pressi dell’Esselunga, transitabile dai mezzi pesanti. Ma purtroppo è rimasta solo teoria. Massimo Stefanini