Asfaltature in corso a Lammari. Resta chiusa via San Cristoforo

Chiusa al transito via San Cristoforo, a Lammari, nel tratto che va da via delle Ville fin dopo la chiesina di San Cristoforo, per la riasfaltatura, dopo i lavori all’acquedotto. Il cantiera durerà circa una settimana e sarà consentito solo l’accesso ai residenti, vista la presenza di un cantiere mobile a fronte comunque di un’ampia viabilità alternativa. A darne notizia il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Francesconi, che annuncia che saranno anche asfaltati alcuni tratti stradali che necessitano di risistemazione, nel tratto successivo fino a via dei Leri. I lavori proseguiranno con l’asfaltatura in continuità da via dei Leri fino alla sede di Ascit con un senso unico alternato, ricongiungendosi al tratto già asfaltato. L’intervento vede un investimento complessivo di 150 mila euro.