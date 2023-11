“Ascit“ guida la svolta green. Arrivano nuovi veicoli elettrici

Ascit nominata responsabile e precursore della Transizione Ecologica per Retiambiente che opera nelle province di Lucca, Massa, Pisa e Livorno. Per un futuro sempre più green, Ascit in questi giorni sta sperimentando l’utilizzo di un nuovo mezzo elettrico, dedicato alla raccolta dei rifiuti ed ha acquistato due auto Dacia Spring da mettere al servizio del personale aziendale che si sposta su tutto il territorio.

Una volta arrivate in sede, andranno a sostituire le Fiat Panda più desuete. Considerando il chilometraggio e la ricarica alle colonnine recentemente installate, il risparmio sul carburante delle due vetture di servizio sarà di circa 1.000 euro l’anno. Per il mezzo adibito alla raccolta rifiuti, invece, sono stati previsti venti giorni di test per valutarne le prestazioni e capirne la resa, data la vastità e la diversità del territorio in cui si opera. Si tratta di un OHM da 61,8 KWh di capacità della batteria e della portata di 3,5 tonnellate.

Il veicolo è dotato di un minicompattatore Azimut 5 con un sistema monopala articolata e una vasca in alluminio. Si tratta del quarto mezzo elettrico in prova. L’obiettivo è quello di rendere il parco mezzi aziendale sempre più green ed efficiente, mediante l’uso di veicoli silenziosi, ecologici ed innovativi. In quest’ottica nel 2022 erano state installate ed attivate due colonnine dotate di due posti di ricarica ciascuna.

I tempi di ricarica e l’autonomia dei mezzi sono, infatti, l’oggetto della sperimentazione avviata in questi giorni. "Ascit ha tra gli obiettivi la transizione energetica, ecologica e digitale - sostiene Ugo Salvoni, presidente di Ascit - , siamo convinti che i mezzi elettrici siano una necessità per raggiungere la sostenibilità ambientale, naturalmente insieme all’autoproduzione di energia solare presso i nostri centri logistici".

"Si tratta di un processo agli albori, e dai contenuti economici e finanziari da valutare con attenzione, ma la strada è segnata - aggiunge - : inoltre avere la responsabilità come azienda di guidare la transizione di tutta Retiambiente ci responsabilizza e ci inorgoglisce. Infine, non si può non considerare che, oltre alla crisi climatica che coinvolge tutti, la Piana di Lucca è un territorio particolarmente vulnerabile sotto l’aspetto delle polveri sottili. I nostri 2 milioni di km annui danno un contributo significativo".

Massimo Stefanini