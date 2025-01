Ascit assume. I bandi di selezione e le figure richieste

PIANA

Ascit Servizi Ambientali Spa, azienda pubblica operante nella gestione dei rifiuti e del decoro urbano in 12 Comuni della provincia di Lucca, cerca personale e ha bandi di selezione titoli ed esami, finalizzati alla costituzione di graduatorie per l’eventuale assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato. Le figure professionali ricercate sono: addetti area conduzione (livello 3B) con obbligo possesso patente C+CQC; addetti area conduzione apprendistato professionalizzante (livello 3B) area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, obbligo possesso patente B. Infine apprendistato per addetti area officine e servizi generali ( livello 3B) con obbligo possesso patente C+CQC. La domanda si può presentare esclusivamente online entro il 27 febbraio. I bandi e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito ufficiale di Ascit, nella sezione Società Trasparente / Selezione del personale.