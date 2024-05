“Artebambini“ in evidenza. Laboratori e fotografia

Prosegue con successo l’attività del progetto “Artebambini“ in collaborazione con il Palazzo delle Esposizioni, che ha come obiettivo quello di far percepire i musei, le arti, i luoghi di cultura in generale, come spazi affettivi e di scoperta, dove anche i bambini sono benvenuti, dove possano scoprire che un dialogo con le opere non solo è possibile, ma è anche un gioco appassionante.

Uno spazio espositivo che apre le porte all’infanzia ha a cuore il futuro della città e del mondo intero. Le attività sono giocate e narrate, i bambini possono così dialogare, attraverso laboratori, con la poetica dell’artista. In ogni visita si leggono albi illustrati, si passeggia tra le sale, si vivono attività itineranti, in un clima ludico e amichevole. Percorsi di un’ora e mezzo circa, scanditi da un diverso ritmo, immersi nelle opere e negli artisti, con soste direttamente nelle sale per per dar vita a quel dialogo con tra bambini e opere attraverso materiali e giochi. Il tempo dentro al museo diventa per i bambini un tempo di gioco, di apprendimento e scoperta, lo spazio dentro il museo diventa un dilatarsi di curiosità e punti di vista.

Artebambini, in collaborazione con Fondazione Banca del monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo e Palazzo Esposizioni propone attività per: bambini e famiglie dai 4 ai 10 anni; Spazio Nati per l’arte, da zero a tre anni; Scuole infanzia e Primaria.

Le prossime date sono mercoledì 15 maggio, mercoledì 5 giugno, lunedì 10 giugno (alle ore 17.00) e giovedì 13 giugno alle ore 10.00. Per informazioni, prenotazioni e costi: [email protected] - cell. 333 9676264.

I bambini in queste settimane prendono parte ai laboratori (nella foto) collegati alla mostra “Brevi di-stanze (Una città da sfogliare)”, la fotografica personale di Paolo Pacini, dedicata a Lucca, promossa dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, a cura di Paolo Bini e realizzata con la Fondazione Lucca Sviluppo, con il patrocinio di Comune di Lucca, Lucca Summer Festival, associazione WeLovePh e Fiaf. La mostra è visitabile ad ingresso libero tutti i giorni dal martedì alla domenica in orario 15-19, fino al 16 giugno al palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino.