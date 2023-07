Arte in regalo a Palazzo Pfanner Visiti la mostra e prendi un’opera

Una mostra istantanea a Palazzo Pfanner e i visitatori si portano a casa le opere. itArte.org e Communication Design Association of Korea (Cdak) organizzano una mostra della durata di un fine settimana, al termine della quale le opere saranno donate ai visitatori che le hanno scelte.

L’appuntamento è ad agosto e l’inaugurazione si terrà sabato 12 agosto 2023 alle 10 nella limonaia di Palazzo Pfanner, dove fino a domenica 13 agosto 2023, con orario 10-18 a ingresso libero per i visitatori del giardino del Palazzo, sarà accessibile la mostra “The International Exhibition of Professional Artists” ha come tema “An-nyeong! Buongiorno!” che significa “Ciao” in coreano.

“Questa mostra – spiega Riccardo Morici, responsabile creativo di itArte.org e Manager Culturale - racchiude l’eccitazione e il piacere provato nell’incontrare un nuovo mondo, ha lo scopo di promuovere l’originalità e la creatività dei designer e di accelerare lo scambio di design tra la Corea e altri paesi offrendo questa opportunità ai membri del CDAK, ai membri aziendali e ai designer stranieri. Per noi è un’opportunità di scambio e conoscenza culturale che offriamo alla città”.

La consegna gratuita delle opere in esposizione al pubblico partecipante avverrà domenica 13 agosto dalle 15 alle 17: sarà possibile ricevere l’opera indicata.

“Il desiderio degli artisti espositori è infatti quello di donare le proprie opere alla comunità di Lucca e a tutti i partecipanti alla mostra. Domenica 13 agosto dalle 15 alle 17, tutti coloro che si troveranno a visitare l’esposizione avranno la possibilità di ottenere in regalo una delle stampe esposte disponibili”.

ItArte si occupa di ideare, pianificare e gestire eventi artistici, corsi e masterclass sul territorio italiano per turisti. Grazie all’incontro tra il m° Bumsik Woo e il manager culturale dr. Riccardo Morici, nasce l’idea di ItArte. La cooperativa Seform di Lucca, l’associazione culturale Music Academy Lucca, l’associazione Fem Art Company di Seul e l’accademia Jam Academy di Lucca, cooperano attivamente sul territorio per la realizzazione di progetti esperienziali per turisti amanti dell’arte e della cultura italiana. Tutte le attività vengono svolte nella meravigliosa città di Lucca.