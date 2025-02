“Arte da passeggio“ un evento speciale al Caffè Santa Zita

Appuntamento speciale oggi dalle 10 alle 19.30 al Caffè Santa Zita in piazza S. Frediano. “Arte da passeggio“, un evento dedicato all’arte e alla cultura. La pittrice Laura Tedeschi esporrà i proppri disegni realizzati su borse e sarà protagonista di un live painting, permettendo al pubblico di assistere alla creazione delle sue opere in tempo reale. Alle ore 17, poi, l’attrice Sandra Tedeschi racconterà storie di figure femminili delle opere di Giacomo Puccini, offrendo un’interessante prospettiva su questi personaggi.

L’evento offre un’opportunità per scoprire l’arte e la cultura in un’atmosfera che richiama i caffè letterari di un tempo. Sarà un momento di condivisione e svago, ideale per chi ama l’arte e desidera trascorrere una giornata immerso in storie affascinanti.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, ma si consiglia di prenotare un posto chiamando il numero 340 76 40 710.