“Art Fair“, l’arte in vetrina Nelle gallerie 200 artisti

Lucca Art Fair, la fiera d’arte moderna e contemporanea giunta quest’anno alla sua settima edizione, torna al Real Collegio dal 21 al 23 aprile, confermandosi come autorevole punto di riferimento per il mercato dell’arte nazionale e unica realtà accreditata nel Centro Italia.

Saranno trenta le gallerie d’arte (di cui tre straniere) che si sono date appuntamento per questa settima edizione promossa da T.O.E. e saranno suddivise in tre sezioni, con oltre 200 artisti.A presentare la settima edizione l’assessore alla cultura Angela Mia Pisano e Paolo Batoni direttore di Lucca Art Fair. “Oltre ad essere una fiera è anche una grande mostra di arte contemporanea da poter visitare con tour guidati da esperti del settore – sottolinea l’assessore Mia Pisano -. Ci regalerà l’opportunità di ammirare opere di grandissimi artisti come Wharol, Haring, Schifano, De Chirico oltre a una selezione di opere provenienti dal Giappone, arricchendo di fatto l’offerta culturale della città”. “Vogliamo alimentare il fermento – commenta Paolo Batoni - e le tendenze che stanno emergendo dal mercato e, allo stesso tempo, sostenere e incoraggiare una nuova generazione di collezionisti e visitatori ad avvicinarvisi attraverso la fiera ad un approccio non solo economico, ma anche culturale. Su queste basi ho voluto interpretare anche questa nuova edizione di Lucca Art Fair”.

La Main Section, punto di forza della manifestazione, coinvolgerà ventuno gallerie consolidate nel panorama nazionale, proponendo un felice connubio con opere che vanno dall’arte del periodo post-bellico fino a quella dei giorni nostri, dove prevalente sarà la presenza della pittura e della scultura. Solo per fare qualche esempio, saranno presenti opere di Andy Warhol, Keith Haring, Mario Schifano, Cindy Sherman, De Chirico, Sironi. La seconda sezione, Art Projects, sarà invece dedicata a sei progetti e gallerie che presenteranno principalmente solo show e duo show, ponendo in dialogo artisti provenienti da diversi contesti sociali, tra queste la galleria Monocromo con il progetto DollarArt. Infine la sezione Spotlight, incentrata su gallerie d’arte specializzate nel periodo tra fine Ottocento e primi Novecento. Tra questi si segnala la galleria Studiolo che presenterà una grande tela dell’artista lucchese Mario Davini. e la galleria 800900 Artstudio con un importante olio su tela di Plinio Nomellini.