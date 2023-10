Arrivato l’acciaio che servirà per costruire l’impalcato metallico

Oltre alle opere già eseguite in sede di cantiere a Lucca, sono iniziati a Valeggio sul Mincio (Verona) – nella sede operativa di Fincantieri Infrastructure spa, l’impresa che si è aggiudicata i lavori del nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca – le lavorazioni sulle lastre di acciaio che serviranno per la realizzazione della grande infrastruttura che collegherà la Sp1 ‘Francigena’ (via per Camaiore) con la Statale n.12 del Brennero. In questi giorni, infatti, l’ingegner Pierluigi Saletti Dirigente della Provincia di Lucca ed il Rup (Responsabile unico del procedimento) dell’opera architetto Francesca Lazzari, sono stati nella sede veronese dell’azienda appaltatrice per visionare il materiale che servirà per la realizzazione dell’impalcato metallico del ponte lucchese. Una volta pronte le prime travi queste saranno trasportate a Lucca in “conci” di lunghezza massima fino a 12 metri, che verranno saldati in cantiere per essere varati successivamente sui sostegni definitivi. Intanto nella grande area di cantiere aperta lo scorso aprile, gli operai della ditta hanno realizzato anche le prime palificazioni sia all’interno dell’alveo del fiume che sulla sponda sinistra (lato SS12 del Brennero), quali elementi propedeutici alla costruzione delle sottostrutture del nuovo ponte.