Arrivano lo showcase di Winter e l’incontro con Cosimini e Lombardi

Due appuntamenti da oggi a mercoledì allo Sky Stone & Songs, in via Vittorio Veneto. Si intitola “Breathe“ ed è un vero e proprio “respiro“ quello che ci propone Devid Winter, secondo lavoro da solista che l’artista lucchese dedica alla figlia Emily e che sarà presentato in uno showcase a ingresso libero, in programma allo Sky Stone & Songs, in via Vittorio Veneto, oggi alle 17.30. Un disco molto intimo, come sottolineato anche dalla produzione acustica del lavoro, nel quale l’artista lucchese si mette a nudo, proponendo all’ascoltatore delle riflessioni molto intime, ma nelle quali ognuno di noi si può rivedere.

L’album segue ‘Be Yourself’ del 2017 e ha visto un lavoro lungo cinque anni per arrivare alla sua versione definitiva. Nel mezzo, una pandemia, l’inizio di una guerra della quale non si vede la fine e la vita di ognuno che scorre. Un esterno pesante, per un disco lieve con un respiro che si fa ascoltare e fa pensare, senza perdere la profondità che caratterizza la scrittura di Devid.

"Nelle diverse canzoni – spiega Winter -, infatti, "si passa dalla descrizione della malinconia e della confusione emotiva causata da ciò che è successo nel mondo in questi ultimi 3 anni, dalla pandemia alla guerra, in pezzi come ‘Incomplete’ o ‘Confused’, fino alla speranza di una rinascita alla vita per noi e, soprattutto, per le prossime generazioni in pezzi quali ‘Try’, ‘Lightness’ o ‘Soul’". Mercoledì 14, alle ore 18, sarà il jazz a essere protagonista, con il giornalista Andrea Cosimini e la jazz vocalist Michela Lombardi a creare un evento tra letteratura e musica. In “Mercoledì in jazz“, attraverso alcuni brani ritenuti tra i più significativi, si parlerà di cinque figure fondamentali per il jazz, facendo, però, sempre riferimento a Paolo Conte e Woody Allen, i due protagonisti del libro di Cosimini, che nel suo “Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera (Ed. Melagrana)“, li fa dialogare sulla musica, ma non solo su quella.