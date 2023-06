Arrivano le mappe di comunità Per raccontare i luoghi con il cuore

Dai comuni di Fabbriche di Vergemoli, Camporgiano e Villa Basilica arriva il racconto di un’esperienza di cartografia partecipata volta a illustrare il territorio con una lettura più "affettiva", finalizzata a rendere più attrattivi i singoli ambiti. Un percorso reso possibile dai 12mila euro provenienti dal bando Pnrr relativo alle mappe di comunità, risorse con le quali i suddetti comuni intendono aumentare la propria potenzialità turistica realizzando sul territorio una specifica mappatura, utile a favorire processi di sviluppo economico sostenibili e inclusivi. Al fine di realizzare queste mappe occorrerà innanzitutto comprendere come la rappresentazione dell’identità dei territori includa luoghi significativi che rivestono, per gli abitanti, particolare valore storico, economico, sociale, culturale e naturale, spiegano dalle amministrazioni coinvolte. Il processo auto-rappresentativo partecipato sarà, quindi, condiviso dai detentori dei saperi geografici e culturali dei luoghi. Attraverso il diretto coinvolgimento della comunità locale verranno, infatti, raccolte informazioni e testimonianze .

In una prima fase, saranno coinvolte anche le scuole, con la collaborazione degli istituti comprensivi che giocherà un ruolo importante per il rafforzamento identitario da parte degli interlocutori più giovani, oltre che per la lettura e il reperimento di punti di vista trasversali.

Per la realizzazione grafica delle mappe di comunità sarà poi indetto un concorso a premio. In occasione della premiazione, le mappe in concorso saranno esposte all’interno di un’apposita mostra e la mappa vincitrice sarà stampata su pannelli da collocare all’interno dei borghi di riferimento. "Sia la cartografia tradizionale sia quella più innovativa – dichiara Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, ente capofila del progetto -, può rappresentare e divulgare le risorse tangibili e intangibili caratterizzanti le aree geografiche del nostro territorio. Tutte le informazioni acquisite saranno catalogate e restituite in scheda sintetica come specchio di luoghi, personaggi, attività, ricordi della popolazione residente nei tre borghi. Solo attraverso una memoria condivisa è possibile ricreare la storia e l’identità di un popolo". "Quando un popolo non ha più il senso vitale del suo passato si spegne, la vitalità creatrice è fatta di una riserva di passato – aggiunge il sindaco di Camporgiano Francesco Pifferi -. Solo partendo dalla riscoperta delle radici e dell’identità profonda di una comunità è possibile rigenerarla concretamente".

Fiorella Corti