Arrivano i Kiss La notte è rock Fan impazziti e data “sold-out“

L’emozione c’è sempre, inutile nasconderlo, quando inizia una nuova edizione del Lucca Summer Festival e in particolare, forse, quest’anno ancora di più, vista la ricorrenza dei venticinque anni. Ma la storia prosegue nel presente e ci prospetta stasera una grande serata di rock e di spettacolo puro: a partire dalle 20.15, prima gli Skid Row e, a seguire, i Kiss, saliranno sul palco di piazza Napoleone davanti a una platea di fan osannanti, ovviamente tutti in piedi, pronti a scatenarsi, che hanno fatto registrare il primo “sold out“ di quest’anno, con oltre undicimila biglietti venduti. Nessuno di loro poteva mancare a questo evento che segna un punto d’arrivo, dopo 50 anni di carriera di una band che ha fatto la leggenda del rock, soprattutto per quello che ha saputo realizzare nei concerti.

Non semplici show con qualche effetto: i KIss sono stati i primi in assoluto a far assumere dimensioni mastodontiche e multimediali alle proprie performance. E oggi arriveranno qui da tutta Italia e non solo, per rivederli ancora una volta, nei loro classici e truccatissimi alter ego Starchild, Demon, Spaceman e Catman e riascoltare i tanti successi che hanno accompagnato la loro vita: da “Rock and roll all nite“ a “I was made for lovin’ you“, passanto per “Beth“, “God of Thunder“ e “Shout it out loud“. I fondatori Gene Simmons e Paul Stanley e i solo “ventennali“ Eric Singer e Tommy Thayer, immortalati nella Rock’n’roll Hall of Fame, sapranno degnamente far divertire e sognare il proprio pubblico per l’ennesima volta, lasciando un ricordo indelebile.

Ma la serata sarà aperta da un’altra band di lungo corso, anch’essa protagonista della scena metal statunitense e con ammiratori in tutto il mondo: gli Skid Row. Anche per loro il metal è ragione di vita e che sia sotto forma di ballad o che scateni esclusivamente le sonorità rock, è sempre la chitarra a dettare quei potenti riff che sono i veri ritornelli dei vari brani. Saranno in cinque sul palco, ovvero i fondatori Rachel Bolan e Dave “The Snake“ Sabo, più Scotti Hill, Rob Hammersmith e l’ultimo arrivato, il cantante svedese Erik Grönwall. Non c’è da dubitare che saranno perfettamente in grado di “scaldare“ la platea e di rompere subito il ghiaccio quali apripista del festival.

Intanto la città si appresta alla prima, pacifica invasione di fan, mettendo alla prova accoglienza e accessi all’area concerto. Ogni anno ci sono piccoli cambiamenti e migliorie che cercano di ridurre al minimo i disagi dei residenti e dei commercianti e rendere più agevole la fruizione dell’arena. Ma si scatena anche, da parte dei più accaniti, la caccia agli artisti, cercandoli in giro per la città o appostandosi all’ingresso degli alberghi, unici a ricevere “soffiate“segrete o a intuire la presenza o i movimenti dei propri idoli.

“Ma quello è Tommy“. E’ bastato poco per richiamare i sostenitori dei Kiss. Una passeggiata, giusto il tempo di una breve telefonata di Tommy Thayer in piazza del Giglio, per sgranchirsi le gambe e respirare l’aria lucchese si è trasformata in un abbraccio collettivo. Il chitarrista dei Kiss, infatti, all’esterno del Grand Hotel Universo, a pochi metri dal grande palco che ospiterà il Summer Festival, si è concesso per foto e autografi con i passanti che in un batter d’occhio hanno riconosciuto la sua lunga chioma. Dopo essere uscito dal’hotel per una telefonata, nel breve tempo per rientrare a fare colazione, intorno alle 10.30 del mattino, in molti hanno iniziato a salutarlo e a chiedere di lui. La star non si è minimamente scomposta, ma anzi si è fermata e ha concesso foto a tutti i presenti, chiedendo anche che ne venisse scattata una con il suo cellulare, in segno di ricordo. Da quel momento, l’esterno dell’hotel è stato piantonata da un nutrito gruppo di appassionati, nella speranza di un rapido incontro con i loro idoli, nonostante il caldo prima e la pioggia poi.

Paolo Ceragioli

Iacopo Nathan