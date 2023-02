Arrivano i contributi per i biotrituratori

Arrivano i contributi per l’acquisto dei biotrituratori, i macchinari che consentono di recuperare il materiale di scarto, quali rami, arbusti, fogliame e residui organici. Lo fa sapere il Comune di Lucca, dando conto che la Regione Toscana "ha approvato il bando per il miglioramento della qualità dell’aria nei Comuni della Piana lucchese", contributi che vanno a interessare anche altri territori della Valdinievole dove, nei mesi scorsi, si era reso necessario, da parte delle amministrazioni comunali, emettere un’ordinanza avente quale monito il divieto di accensione dei caminetti, nonché la conferma del divieto di abbruciamento, avendo riscontrato lo sforamento massiccio delle emissioni di Co2.

Nel bando della regione che si può consultare sul sito www.sviluppo.toscana.itbiotrituratori, sono contenute tutte le informazioni riguardanti l’accesso ai contributi. I biotrituratori, infatti, dovranno essere di nuova fabbricazione, escludendo pertanto dall’incentivo l’acquisto di apparecchiature usate, e conformi alle disposizioni Ce, con una capacità di taglio massima di 10 centimetri e di tipo manuale o portato con motorizzazione di tipo elettrico o endotermico (benzina o diesel).

I privati cittadini avranno così modo di beneficiare di un incentivo pari al 60% del costo di acquisto, inclusa l’Iva, con un massimo erogabile per i biotrituratori endotermici di 800 euro e per quelli di tipo elettrico di 2mila euro. Per le imprese, invece, l’incentivo sarà pari al 50% del costo di acquisto, con un massimo erogabile di 400 euro per i biotrituratori endotermici e 1000 euro per quelli elettrici. Il bando, inquadra anche lo spazio temporale in cui, le spese effettuate, possono essere sorrette dagli incentivi: si va infatti dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre del 2023.

In ogni caso, la spesa del macchinario "è ammissibile esclusivamente se la fattura di acquisto è emessa e il pagamento è effettuato nel periodo di ammissibilità". Gli interessati sono tenuti a sapere che la domanda di agevolazione prevista dall’apposito bando, deve essere compilata esclusivamente online, secondo quanto specificato nel bando, quindi previo accesso al sistema informatico https:accessosicuro.sviluppo.toscana.it tramite identità digitale (CnsCieSpid), questo a partire dalle ore 9 del 23 febbraio 2023, fino alle ore 16 del prossimo 2 maggio 2023.

mau. guc.