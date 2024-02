Arriva un doppio successo per Giulia e Daliia

Ancora una domenica di successi per la Ginnastica Ritmica Girasole, al Palapicchi di Rosignano Solvay, dove si è svolta la prima prova del Campionato Regionale UISP “Le Ginnastiche“ Prima Categoria. La Ritmica Girasole ha fatto scendere in pedana tutte le bimbe del pre-agonismo che amano questa disciplina e si impegnano settimanalmente in palestra, seguendo gli insegnamenti dei loro coach.

Nella prima categoria esordiendi 2015 è arrivata una doppia vittoria inaspettata per Giulia Bianchini, alla sua prima gara, al corpo libero ed al cerchio, mentre Anna Petrocchi è giunta prima alla fune e terza al cerchio. Soddisfazioni anche dalle Esordienti 2014 con Carolina D’Arcangelo prima al cerchio e seconda alla palla, Sara Di Giovanni terza alla palla e quarta al corpo libero, Martina Duchetti terza alla fune ed ottava al cerchio, Benedetta Fattorini quarta alla fune e quattordicesima al cerchio ed infine Giulia Belfiore ottava alle clavette e diciasettesima alla palla.

Nelle Allieve 2012, invece, è arrivata un’altra doppia vittoria, per Daliia Sycheva che ha incantato tutto il pubblico e si è piazzata prima alla fune ed al cerchio, dove nella stessa competizione Daniela Bernashevska, alle sue prime gare italiane, è arrivata terza alla palla ed undicesima al cerchio, Arianna Derchi è sesta alla fune e dodicesima al cerchio ed infine Viola Bianchini è decima al corpo libero e ventunesima al cerchio.

Nella categoria Junior 2011 Matilde Fenili è seconda alla fune e decima alla palla e Gloria Matija quarta al cerchio e nona alla clavette. Naturalmente non manca la soddisfazione della Ritmica Girasole per i successi ottenuti dalla proprie atlete in pedana, dove hanno gareggiato con gioia e con il sorriso, tutte e tredici, impegnandosi al massimo e regalando alle loro allenatrici ed alle loro famiglie una bellissima giornata di sport.

Ma le soddisfazioni non sono finite, domenica nel settore agonistico al Palabarsacchi di Viareggio la squadra Allieve Gold composta da Cecilia Porcella, Mya Castiglione e Ylenia Caretti, ha ottenuto con la seconda prova per il passaggio alla fase nazionale un bellissimo terzo posto regionale, che le spedisce di diritto alle finali in programma a fine aprile.

Alessia Lombardi