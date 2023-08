Arriva “Notti dipinte“ Nuovo evento a settembre

Un successo. E una nuova manifestazione a Spianate, a settembre, che si chiamerà "Notti dipinte", a metà del mese, con l’organizzazione dell’associazione paesana "La Banda segreta", un gruppo di ragazzi giovani molto intraprendenti. Sarà un grande omaggio alla birra, con la presenza di "bionde" e "scure" per tutti i gusti. Nel frattempo si è chiusa con una straordinaria affluenza di pubblico l’edizione 2023 della sagra della polenta a Spianate. Una media di circa 500 persone a sera per 18 sere, dal 30 luglio al 15 agosto, con punte anche superiori, con autentici sold out. Si calcola che siano stati preparati 10 mila coperti. Soddisfazione per gli organizzatori, con la Pro Loco della frazione altopascese in primis, poiché dopo la pandemia c’erano state oggettivi difficoltà, come per tutte le manifestazioni pubbliche. La macchina logistica è ormai super collaudata, la gastronomia di qualità un marchio di fabbrica.

Meno, al contrario di quanto accade a Marginone, ad esempio, la parte dell’intrattenimento e della musica. A Marginone arrivano anche dalla Liguria per ballare. Per Spianate la parte preponderante è quella gastronomica. Anche se i vari complessi e le orchestre che sono salite sul palco hanno comunque garantito un livello notevole.

C’è poi l’aspetto economico. Sì, perché le sagre incassano risorse che poi vengono utilizzate per la comunità. E si tratta di cifre ragguardevoli, a cinque zeri. Nel frattempo si stanno preparando ulteriori iniziative per il mese di settembre che a breve saranno svelate.

Ma.Ste.