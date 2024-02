Arriva l’Allegra Baccanata. E i PanPers in Anfiteatro

Si avvicina a grandi passi uno dei giorni più attesi di questo mese di febbraio e di Lucca in Maschera, che domani sabato 17 febbraio apre le porte del centro storico all’Allegra Baccanata, una serata speciale con le attività e i locali della città che animeranno la serata con maschere e intrattenimenti sorprendenti.

Dalle ore 18.30 divertimento assicurato in Corso Garibaldi, con una speciale selezione musicale a cura di Save DJ e Ricca Voice. Anche Piazza Antelminelli sarà protagonista con un music party a partire dalle ore 19, tra maschere di Carnevale e sorprese per tutti i partecipanti. Dalle ore 22 si aprirà poi la seconda parte della serata, sulle note del DJ Luca Maffei. Una serata che si preannuncia divertente e coinvolgente per tutta la città, con il momento clou previsto per le ore 21.15 in Piazza Anfiteatro, con lo show dei PanPers, il duo comico di cabarettisti e attori tra i più in voga del momento e mattatori assoluti nell’ultima edizione di Zelig, su Canale 5.

Esplosi con la trasmissione Colorado, i due sono divenuti negli ultimi anni delle vere e proprie icone social per le nuove generazioni e non solo, con oltre 3 milioni di followers complessivi tra i vari canali digitali. Intratterranno il pubblico lucchese con uno show trasversale, tra musica, monologhi irriverenti e gag coinvolgenti. A seguire, sempre in Anfiteatro, la musica di Steve Martin sarà protagonista di un raffinato dj set che farà ballare e divertire grandi e piccini. Il Carnevale per i più piccoli sarà anche alle 15, nel sotterraneo della Zecca, dove si terrà lo spettacolo di burattini, organizzato dall’associazione Il Sogno di Costantino e a cura del maestro Gionata Francesconi, che come accaduto per l’Epifania a villa Bottini, porterà con sé una ricca collezione di burattini artistici e storici legati al territorio ed in generale alle maschere più famose italiane. L’artista presenterà al pubblico uno spettacolo fiabesco e musicale adatto sia ad un pubblico di bambini, che al pubblico più adulto.

Alle 16, in piazza San Michele, ci sarà invece la compagnia Circotà, che in collaborazione con l’associazione Acchiappasogni ha organizzato l’evento. Ad accogliere le famiglie saranno presenti gli acrobati con trampoli e giocolieri, e poi musica. Lo spettacolo entrerà nel vivo con esibizioni di giocoleria e magia e il gran finale sarà affidato a mangiafuoco. L’entrata è libera.