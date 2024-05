Arriva la doppia festa. Sport e inaugurazione della nuova sede Pro Loco

Nuova sede della Pro-Loco, sarà inaugurata domenica in occasione della Festa dello Sport. Domenica 19 maggio dalle ore 10 alle ore 19 prenderà il via a Bagni di Lucca la Festa dello Sport e delle Associazioni.

Dopo molti anni torna nella cittadina termale questa grande manifestazione che ha avuto successo in passato, che vedrà coinvolte moltissime associazioni sportive della provincia di Lucca che si daranno appuntamento per dimostrazioni, presentazioni con la possibilità di provare vari sport che arricchiscono con la loro presenza tutto il territorio provinciale. Sono più di 30 le associazioni sportive che prenderanno parte e più di 15 le associazioni che parteciperanno anche con stand gastronomici le quali si svolgeranno nella bellissima location del giardino contessa Casalini a Bagni di Lucca Villa, mentre gli sport con le proprie associazioni si svilupperanno in tutto viale Umberto sempre al capoluogo. Per la partita di calcio ci sarà la collaborazione del GhiviBorgo e si giocherà nel campetto dietro il palazzo comunale. Altri scontri sportivi, un torneo di Ping Pong ed uno di biliardino (clacio Balilla). Sarà insomma una grande kermesse sportiva, dove troveranno posto esibizioni, gare, spettacolo e buona gastronomia con tipiche specialità locali, per trascorrere una giornata all’insegna del sano divertimento in compagnia di amici e con la famiglia.

Sarà organizzata anche una visita guidata presso il Museo di villa Webb a cura di Virginio Contrucci. La manifestazione è organizzata dall’oratorio Sacro Cuore e dalla Proloco di Bagni di Lucca, il tutto ad ingresso libero. Nell’occasione alle ore 10 vi sarà anche l’inaugurazione del nuovo ufficio della Pro loco di Bagni di Lucca in viale Umberto I ad opera del nuovo direttivo insediatosi a gennaio di questo anno, l’ufficio sarà un’occasione per avvicinare tutti e dare più servizi ai cittadini e ai turisti. Sarà possibile trovare dei souvenir di Bagni di Lucca.

Marco Nicoli