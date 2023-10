Arriva anche a Porcari, Sabato 14 e domenica 15 ottobre “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”. Per scoprire come ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi, i volontari di protezione civile appartenenti invitano la popolazione a partecipare agli appuntamenti nelle piazze.