Arriva il primo "Summer Cup". Partite, musica e gastronomia

Un contenitore per creare aggregazione, per favorire l’incontro tra persone di tutte le età, con una valenza sportiva, ma soprattutto sociale, con lo stadio di Porcari che diventerà il "paese nel paese", il fulcro delle attività estive. Si chiama Summer Cup, a cura di Toscanagol, con la gestione dell’Academy locale e con il patrocinio del Comune. Tutto ciò a partire dal 3 luglio, data non casuale, perché in continuità con il giugno porcarese che parte il 2 del prossimo mese per terminare il 29 giugno.

Il progetto è stato illustrato ieri mattina in conferenza stampa dal sindaco Leonardo Fornaciari, dal presidente dell’Academy Stefano Silla, dalla presidente di "Porcari attiva" che riunisce i commercianti Renata Bonacchi e dal giornalista Gino Mazzei di Toscanagol. La location di tutto sarà lo stadio "Daniele Giusfredi". Avremo gare di calcio a cinque, calcio-tennis, partite a undici, tornei, ma anche musica, gastronomia, con serate a tema, dibattiti e molto altro.

La vera particolarità sta nel fatto che si possono organizzare le squadre la sera stessa o, come accadeva un tempo, ci può essere la formazione del rione, del bar, un gruppo di amici, i vicini di casa, ex compagni di scuola, che ha formato una compagine calcistica per giocare. Non ci sono limiti di tesseramento e/o affiliazioni e nemmeno di età.

Si immaginano già sfide al calor bianco tra padri e figli, ad esempio. Ma ci sarà pure il football al femminile (tra l’altro a Porcari nascerà una squadra rosa, tutte ragazze) e molte le società che hanno aderito e da varie zone. Arriverà gente pure da fuori e questa attività diventerà il punto di riferimento per trascorrere l’estate. Previsto un torneo over 30, per gli adulti, lo street soccer due contro due nell’apposita "gabbia" di orrichiana memoria, recentemente allestita nell’impianto porcarese. Per i più piccoli, nati nel 2015 e nel 2016, via con il calcetto.

Spazio però anche alla buona cucina e alla gara per chi fa il gelato più buono. Tutto rigorosamente gratuito, così come le iscrizioni, con le compagini che si iscriveranno prima che avranno in regalo il completo da gioco. Previste bacheche per i commercianti per far conoscere la propria attività. Anche gli anziani avranno un posto dove trascorrere le serate. Un luogo per tutte le età. E’ una prima volta, ma dovrà diventare, per gli organizzatori, una tradizione fissa.

