Arriva il plauso dei baristi ”Bene vederli in giro”

Debutto positivo per la ‘Fox security’. L’azione di monitoraggio della movida in città, oltre a non aver suscitato polemiche, ha riscosso l’apprezzamento delle attività. Da chi li conosceva già, per i controlli degli assembramenti durante il Covid, a chi si è presentato solo venerdì sera, grande appoggio e collaborazione per gli steward in giacca gialla che piantonano la città.

Così, abbiamo deciso di parlare con Marco Chiocca, il titolare del bar Peschino in piazza San Michele, per sapere come fosse andato l’esordio degli steward in una delle piazze più frequentate della città.

Cosa pensa di questo nuovo progetto? E’ apprezzato?

"Devo dire di essere molto contento di questo progetto. Sono persone di grande esperienza, che già gestivano gli assembramenti in periodo di pandemia, quindi credo proprio che sappiano come muoversi. Nonostante la serata fosse più chetranquilla sono riusciti, anche solo con la presenza, a... pulire un po’ la Piazza".

In che senso ‘pulire’?

"In senso... figurato. Si sa, le notte in città sono complesse e qualche maleintenzionato tenta di approffitarne. Bene, quindi, vedere gli steward che contribuiscono ad alzare il livello della legalità. La loro presenza senz’altro intimorisco che ha qualcosa da nascondere".

Quindi gli steward si rendono indispensabili per la vivibilità della vita notturna?

"Certo, se ci sono per noi è solo un bene. La cosa positiva è che riescono a toglierci alcuni pensieri che preferiamo non avere, come controllare cosa succede fuori dai nostri locali, così da poter lavorare in serenità. Sicuramente iniziare adesso per farsi conoscere e prepararsi alla stagione estiva è stato utile, perché poi ci sarà molto più lavoro anche per loro".

Quindi piena positività e appoggio?

"Assolutamente sì, siamo propositivi a tutto questo. Ringraziamo per l’aiuto che ci danno anche solo con la loro presenza. Così riusciamo a tenere le piazze e i luoghi di incontro sereni e vivibili. Se continuano fanno solo del bene".

Rebecca Graziano