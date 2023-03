Arresto non convalidato manca una denuncia Ma il problema è sociale

Non è stato convalidato l’arresto nei confronti del ragazzo di 27 anni, di origini nigeriane, che l’altra sera è stato arrestato dai carabinieri di Lammari, per violazione di domicilio aggravata, dopo che si era introdotto al centro di accoglienza “Casa Marlia“ sfondando la porta. Il giudice non ha potuto convalidarne l’arresto in assenza di una denuncia da parte del legale rappresentante della struttura o di almeno uno degli ospiti, come la riforma Cartabia richiede in questi casi. Il 27enne è quindi tornato in libertà, il che vuol dire che molto probabilmente proverà ad entrare di nuovo nella struttura, alla luce di quanto avvenuto anche in passato. I suoi tentativi di introdurcisi, infatti, sono stati vari nell’ultimo mese. Il giovane, che lì ha vissuto per quattro anni, dal 2015 al 2019, durante il percorso di accoglienza, è oggi senza una fissa dimora.

Nell’ultimo mese la dinamica è stata questa: il 27enne torna ogni giorno a “Casa Marlia“, è lì che vuole stare e le ultime volte ha usato anche la forza. Ma lì non può rimanere e la struttura chiama i carabinieri che, senza che lui faccia alcuna opposizione, lo portano in ospedale, convinti che il giovane abbia bisogno di cure specifiche, ma poi viene dimesso e torna a Marlia. La storia si è ripetuta più volte, fino a quando non ha commesso un reato, sfondando la porta della struttura appunto. A quel punto sono scattate inevitabilmente le manette. Il giovane, però, rifiuta qualsiasi altro posto ltetto, anche quello che avrebbe nel dormitorio di Lucca, dove però dice di non trovarsi bene. Sembra, quindi, che il problema sia più di natura sociale o sanitario, che altro.