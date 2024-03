Arrestato ventiseienne ricercato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato un tunisino di 26 anni accusato di incendio doloso e spaccio di stupefacenti. Il giovane, destinatario di una misura cautelare della custodia in carcere e di una condanna definitiva di anni 3 e mesi 3 per droga, era tornato a Lucca per amore. Ben conosciuto dalla Squadra Mobile di Lucca, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto nel luglio 2022 in quanto si presumeva che avesse dato fuoco all’appartamento di un cittadino lucchese per un debito di droga, dopodiché si è stato alla fuga. Qualche giorno dopo è stato fermato a Bologna dalla Squadra Mobile di Lucca e Bologna mentre si stava apprestando a partire per Parigi.

Dopo un periodo di detenzione era finito ai domiciliari, dai quali era evaso pochi giorni dopo. Per questo il Gip di Lucca aveva ripristinato la misura cautelare in carcere. Il 13 marzo, lo stesso personale che l’aveva arrestato a Bologna, ha incrociato un’auto in città sulla quale ha riconosciuto il giovane ricercato in compagnia della fidanzata. Fermato, identificato e arrestato.