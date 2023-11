Arrestato spacciatore. Un etto di hashish in auto. Patteggia e torna libero

Un ventiduenne è stato arrestato dai carabinieri di Altopascio per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il blitz dei militari è scattato martedì itorno alle 14 in un parcheggio in viale Europa ad Altopascio. Durante un normale servizio di controllo i carabinieri si sono avvicinati a una vettura sospetta che si trovava in sosta, con dentro due giovani bordo, che alla vista dei militari hanno mostrato evidenti segni di agitazione.

Dalle verifiche e dalle perquisizioni è saltato fuori prima un piccolo frammento di hashish da 0,2 grammi dentro un pacchetto di sigarette del 22enne e successivamente, all’interno dello zaino di quest’ultimo, un panetto intero e un ulteriore frammento di hashish per un totale di 95 grammi, più 2,5 grammi di cocaina in un involucro di cellophane, nonché un coltello a serramanico lungo 21,5 centimetri. La droga venduta a dettaglio, avrebbe fruttato oltre 1000 euro. Lo spacciatore è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi. L’amico è risultato invece estraeo ai fatti. Il giovane marocchino è comparso ieri mattina di fonte al giudice Felicia Barbieri per il processo con rito direttissimo: ha patteggiato due anni di reclusione ed è già tornato in libertà.