Arrestato spacciatore con soldi e cocaina

I Carabinieri del Norm di Castelnuovo di Garfagnana e della Stazione di Gramolazzo, a seguito di lunghe indagini, sabato hanno arrestato un marocchino trentenne per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Le investigazioni sono andate avanti fino a quando i militari hanno ritenuto il momento di dare corso a una perquisizione nell’abitazione del pusher, abitante nel comune di Fivizzano, delegata dalla Procura di Massa. L’uomo avrebbe avuto come clienti molti assuntori residenti in Garfagnana. I militari, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Monzone e da un’unità cinofila dei Carabinieri di Pisa San Rossore, all’esito della perquisizione hanno rinvenuto presso l’abitazione dell’uomo 8,5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, contabilità cartacea riportante riferimenti all’attività di spaccio, nonché la somma in contanti di 1350 euro. Tutto sequestrato. Su disposizione del pm di Massa, l’uomo, il cui arresto è stato convalidato, verrà giudicato con rito direttissimo.