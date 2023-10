Arrestato latitante dopo un inseguimento

Martedì notte ad Altopascio , i Carabinieri di Lucca hanno proceduto all’arresto di un 25enne, cittadino marocchino, con precedenti penali e senza fissa dimora. Su di lui pendeva un ordine di custodia cautelate emesso dal GIP del Tribunale di Firenze su richiesta di quella Procura. Alle ore 01:30 di martedì, nel transitare nella via Gavinana di Altopascio, i militari hanno notato un soggetto extracomunitario fermo sul marciapiedi, quindi insospettiti da questo atteggiamento, hanno deciso di sottoporlo a controllo. Mentre l’auto dei Carabinieri si avvicinava, il giovane ha iniziato a correre nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti, che nel frattempo erano scesi dall’auto e lo hanno inseguito a piedi. Ma la fuga è durata solo pochi istanti, infatti il giovane veniva bloccato a circa duecento metri dal luogo dove era stato avvistato. Dal successivo controllo effettuato presso la banca dati, emergeva che il 25enne aveva in carico un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria di Firenze ad aprile del 2022, per rapina e violenza sessuale, commessi a Fucecchio il 30 ottobre 2021 ed l’11 gennaio 2022 a carico di due giovani donne, che i carabinieri gli avevano attribuito a seguito di una lunga e complessa attività d’indagine.

La successiva perquisizione personale consentiva ai carabinieri di rinvenire la somma di 4.000 euro, sequestrata. L’arrestato, al termine delle formalità di legge,è stato portato presso la casa circondariale di Lucca a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento.