Arrestato in flagranza dai carabinieri con 14 dosi di cocaina

Un trentenne albanese residente a Gallicano, incensurato, è stato arrestato venerdì sera dai carabinieri della Stazione di Gallicano per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Ieri mattina nel processo per direttissima davanti al giudice Massaro, ha patteggiato una condanna a 10 mesi di reclusione e la multa di 1000 euro, tornando in libertà. Si tratta del risultato di un intensificato sforzo messo in atto da settimane da tutte le componenti dei carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana (Stazioni e Nucleo Operativo e Radiomobile) che già alcuni giorni fa aveva portato alla localizzazione di un domicilio che ospitava quattro magrebini denunciati per analoga ipotesi di reato.

L’albanese arrestato era da tempo sotto osservazione dei militari, i quali avevano intuito che sfruttasse dei nascondigli lontani dalla propria abitazione per nascondere lo stupefacente, probabilmente destinato al mercato locale, recuperandolo poi al bisogno. Stavolta i militari hanno individuato il luogo e si sono appostati aspettando che si recasse a prelevare la cocaina, in tutto 14 dosi, e l’hanno arrestato in flagrante detenzione di stupefacente destinato allo spaccio.