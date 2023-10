Arrestato due volte. I carabinieri lo fermano per i maltrattamenti ma scoprono la droga

Vanno a casa per arrestarlo per il reato di maltattamenti in famiglia e scoprono, con una certa sorpresa, che c’erano anche altri motivi per condurlo in carcere: nell’abitazione è infatti saltato fuori un grosso quantitativo di droga. Doppio provvedimento cautelare quindi a carico di un cinquantenne abitante nella zona sud della periferia cittadina.

Domenica mattina i carabinieri della Stazione di San Lorenzo a Vaccoli, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Lammari, hanno infatti proceduto all’arresto in flagranza di un 50enne italiano, nullafacente, pregiudicato, residente a Lucca, per i reati di maltrattamenti in famiglia e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto inizia alle 8 di domenica mattina. I Militari dell’Arma si presentano all’abitazione dell’uomo, che si trova nella periferia sud di Lucca, per eseguire un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Lucca su richiesta della Procura della Repubblica, in quanto l’uomo, secondo gli accertamenti svolti dai Carabinieri, per un lungo periodo avrebbe maltrattato la compagna ex convivente.

Ma proprio mentre stanno eseguendo il provvedimento cautelare, i militari dell’Arma procedono anche a perquisire l’abitazione e il veicolo in uso all’uomo.

Ecco così che saltano fuori circa 6 chilogrammi di hashish, già suddiviso in 53 panetti e in 38 involucri di diversa dimensione e peso, tre bilancine di precisione e la somma di 33.000 euro, ritenuta verosimilmente provento delle attività di spaccio.

Lo stupefacente sequestrato, venduto al dettaglio, secondo una stima dei caranìbinieri, avrebbe fruttato una somma di circa 60.000 euro. Il ciqnuantenne arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nella casa circondariale di Lucca, a disposizione dell’autorità giudiziaria. A suo carico ora c’è dunque un duplice procedimento penale.