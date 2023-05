Arrestato a San Vito marocchino di 23 anni condannato per rapina

La Polizia ha rintracciato a San Vito, traendolo in arresto, S.A., marocchino 23enne, responsabile di rapina e lesioni personali commessi a Milano lo scorso 28 ottobre. In quella circostanza, alle 4 di notte, in concorso con altre due persone, aveva rubato il portafogli a una donna in corso di Porta Ticinese a Milano. La vittima aveva inseguito gli autori ma questi l’avevano colpita con calci e pugni al volto provocandole lesioni guaribili in 30 giorni. Il tempestivo intervento della Volante aveva portato all’arresto di uno degli autori, proprio di S.A. Ora è divenuta irrevocabile la sentenza del gip del Tribunale di Milano: reclusione di 2 anni e 6 mesi.