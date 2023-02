Arrestati i ladri delle ville di lusso Rubavano per rivendere in Albania

Agivano di notte, mentre in casa tutti dormivano, grandi e piccini. Viso coperto e guanti, si arrampicavano sui cancelli e muretti facendo molta attenzione a non essere sentiti, si intrufolavano silenziosamente nelle abitazioni e portavano via tutti gli oggetti di valore che trovavano. Poi scappavano a bordo di un’auto, anche questa rubata, che lasciavano in un piazzale isolato, lontano da occhi indiscreti, per poi addentrarsi nella boscaglia passando per un varco nella recinzione, e tornare a casa con un altro mezzo.

La merce solitamente veniva nascosta in dei casolari abbandonati ai margini della massicciata ferroviaria, insieme agli attrezzi usati per lo scasso, e veniva prelevata in sicurezza in un secondo momento. A volte, invece, la scaricavano a casa loro prima di portarla in Albania. Partivano ogni 15-20 giorni, utilizzando sempre un mezzo diverso: in aereo, in nave o in auto, passando per Trieste o in macchina fino a Bari per poi imbarcarsi.

È quanto riscostruito dalla polizia nell’operazione denominata appunto “Notte fonda“, che ha portato all’arresto di due cittadini albanesi, di 34 e 44 anni, residenti in provincia di Massa. I furti sono avvenuti tutti nell’estate scorsa, all’interno di ville di lusso tra Lucca e la Versilia, abitate principalmente da turisti stranieri in villeggiatura. A Pieve Santo Stefano, il 15 luglio scorso, hanno portato a segno tre colpi nella stessa notte. A far scattare le indagini sono state le reiterate denunce da parte delle vittime. È stata proprio l’auto rubata e utilizzata per i furti a trarli in inganno. L’Audi Q3 Sportback nera, con i vetri oscurati, veniva avvistata solo di notte, in zone residenziali con una forte concentrazione di ville. Di giorno, invece, si muovevano a bordo di altri mezzi tra cui un furgone, Ford Transit, usato soprattutto nei giorni feriali in modo da farlo passare come mezzo di lavoro e non dare nell’occhio.

Gli investigatori li hanno tenuti sotto osservazione per intere settimane. Seguendo gli spostamenti dell’Audi è stato possibile rintracciare le eventuali vittime, alcune delle quali non si accorgevano subito di essere state derubate, e recuperare i filmati delle telecamere delle ville. Il primo blitz è scattato il 18 luglio scorso, durante uno dei loro viaggi verso l’Albania. I due, a bordo di una delle auto segnalate, sono stati rintracciati sull’A4, verso il confine con la Slovenia. La polizia stradale di Trieste li ha fermati vicino a un casello autostradale, a bordo avevano una spropositata quantità di capi e accessori di un certo valore. Quella sera gli agenti hanno sequestrato l’auto e denunciato i due per ricettazione. Successivamente, ricostruite tutte le denunce, la polizia ha convocato le vittime per il riconoscimento della refurtiva.

I due sono ritenuti responsabili di 15 furti, compiuti tra giugno e luglio scorso. Beni per un valore di oltre 300mila euro, tra cui borse Chanel e Luis Vuitton, un trolley rivestito in pelle di coccodrillo, orologi Cartier e Rolex. Il gip ha così emesso nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due sono stati arrestati all’alba di ieri, prelevati dalle loro abitazioni a Massa dove vivevano con mogli e figli, e portati in carcere, a disposizione della Procura di Lucca.

