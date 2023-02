"Arredo urbano, sconcertati dalla durata dei lavori"

"Siamo sconcertati dalla durata dei lavori di arredo urbano che riguardano il centro del paese di Capannori. Da ormai più di un anno, infatti, i commercianti, i residenti, i clienti delle attività sono costretti a fare giri assurdi per raggiungere via Romana, via Piaggia, via del Popolo". E’ quanto afferma Paolo Ricci, presidente del circolo comunale di Capannori di Fratelli d’Italia. "Questi ritardi che non hanno spiegazione, stanno penalizzando tutti - si legge in una nota - , quindi chiediamo all’amministrazione comunale che avvii una rapida conclusione di questi lavori, in quanto le attività già hanno sofferto di una forte riduzione di fatturato, relativo al periodo di lockdown per il Covid e i cittadini non meritano di percorrere labirinti o ulteriori complicazioni a una circolazione tutt’altro che fluida".

"Oltre a quanto elencato, in questo periodo si evidenziano anche gravi problemi di parcheggio, sia per le attività, sia per residenti, sia per gli insegnanti e genitori dei bimbi che frequentano la scuola elementare e dell’infanzia - aggiunge la nota - , visto che il protrarsi ingiustificato di questi lavori hanno ridotto ancora di più la fruizione delle aree per la sosta, come segnalato anche dai genitori dei bambini della scuola media e superiore del liceo scientifico Majorana, in via Guido Rossa. Servono anche parcheggi, per un paese, in centro, diventato ormai una specie di dormitorio".

M.S.