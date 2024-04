Arrampicate sui muri: a “Selvaggia“ torna l’iniziativa "Appesi in paese"

Evento nell’evento a Castelnuovo, domani. Nell’ambito della manifestazione "Selvaggia", celebre festa delle erbe spontanee, dei fiori e delle gemme, dopo dieci anni ritorna nel capoluogo garfagnino "Appesi in paese", le suggestive e simpatiche arrampicate sui muri, aperte a tutti, dai più piccoli ai più grandi, in sicurezza e senza competizione. L’iniziativa è a cura dell’Associazione L’Apuano Appeso asd, presieduta da Sofia Bobbio. Il costo di iscrizione per domani è di 5 euro per i nati 2015- 2019, 10 euro per i nati 2011-2014 e 15 per tutti gli altri, adulti compresi. In vista dell’iniziativa, gli interessati ad avere ulteriori informazioni si possono rivolgere via email a [email protected] o al numero 345.4401897.

"Alle 12 - spiega Sofia Bobbio - , inizieranno le iscrizioni all’ex pista di pattinaggio in via Vittorio Emanuele, con il ritiro del pacco gadget offerto dagli sponsor. Avremo lo stand Brazz per ritiro dei Crashpad (tappeto) che vi chiediamo di prenotare su www.brazz.it. Alle 14 daremo il via alle arrampicate che si potranno effettuare sui muri segnati sulla mappa che consegneremo all’iscrizione e precisamente nella pista di pattinaggio, via Fulvio Testi, vicolo al Serchio e via Castruccio. Contemporaneamente avremo anche il Workshop di acroyoga a cura di Acroyoga Pisa. Alle 17.30 si svolgerà la lotteria con i premi".

Dino Magistrelli