"Aromatica Armonia: il libro e la miscela che raccontano l'amore di Puccini per il caffè"

Un libro che sa di buono, che racconta l’amore di Giacomo Puccini per il caffè e la stretta relazione tra questa passione e le composizioni che produceva, e una miscela nuova, concepita proprio secondo il gusto raffinato del tempo. Sono queste le due creazioni che portano entrambe il nome di “Aromatica Armonia”, nate come omaggio al compositore, grazie all’impegno congiunto dello scrittore e giornalista Maurizio Sessa, della casa editrice Maria Pacini Fazzi e della torrefazione Caffè Bonito. Il volume e la miscela sono stati presentati al pubblico ieri sera, un evento molto partecipato che si è tenuto nel salone al secondo piano dello storico Palazzo Bernardini durante uno speciale evento in collaborazione con il Rotary Club Lucca. Presenti l’autore del libro, Maurizio Sessa, l’editrice Francesca Fazzi in un evento presentato da Gabriella Biagi Ravenni (nella foto di Alcide).

Ad aprire la strada a queste due nuove creazioni, ideate, non a caso, nel centenario della morte di Giacomo Puccini come tributo all’eredità che ci ha consegnato, è stato un carteggio appartenuto al compositore in cui egli stesso faceva riferimento a un ordine di caffè monorigine Portorico che avrebbe richiesto allo storico Caffè Caselli, poi Caffè Di Simo.