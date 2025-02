Armonie giovanili nel concerto di Anbima con la banda degli Usa

Sempre più affacciata sul mondo la Banda Giovanile Anbima di Lucca, aderente all’Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome e presieduta da Francesco Di Giulio. Dopo aver ospitato lo scorso anno la banda di Westfield in New Jersey, quest’anno si esibirà con i ragazzi e le ragazze della Longmeadow High School dal Massachusetts. Un bellissimo “salto“ oltreoceano in nome della musica.

L’esperienza sarà completamente nuova: per la prima volta la banda si esibirà insieme ad un’orchestra non solo di fiati e percussioni ma anche di archi e un coro. Aprirsi a nuovi generi musicali e a nuove esperienze, ancor più se internazionali, costituisce l’essenza della didattica sul campo della Banda Giovanile.

L’invito aperto in questo caso è per martedì 18 febbraio alle 21 all’Auditorium del Conservatorio Boccherini. Musiche di Gorb, Alwood, Simon e Piazzolla. Direttore Christian Pepe, direttore del coro Kayla Werlin, direttore strumentale Arthur Thovmasian. Un appuntamento da non perdere nella ricorrenza del 70esimo anniversario di Anbima Aps. Ingresso libero fino a esaurimento posti.